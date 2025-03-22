Çin ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirerek küresel istikrar sağlaması gerektiğini belirtti.

22.03.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKYO, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, karmaşık uluslararası durum ve küresel zorluklar karşısında Çin ve Japonya'nın, karşılıklı güven ve işbirliğini artırarak dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik getirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı cuma günü Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptı.

İşiba'nın göreve gelmesinin ardından Çin ve Japonya'nın ikili ilişkileri geliştirme sürecini yeniden başlattığını kaydeden Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İşiba'nın Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki karşılıklı fayda temelli stratejik ilişkiyi kapsamlı şekilde ileri götürme konusunda mutabık kaldığını ve Çin-Japonya ilişkilerinin gelişiminin yönünü belirleyip ivmesini artırdığını belirtti.

Wang, Çin ve Japonya'nın önemli etkiye sahip iki ülke olarak Asya için daha iyi bir gelecek inşasında birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Bir deniz kanalıyla birbirinden ayrılan komşular olarak birbirine içten davranma, iyi niyeti sürdürme ve uyumu devam ettirmenin, komşuluğun doğru şekli olduğunu kaydeden Wang, Japonya tarafının Çin-Japonya Ortak Bildirisi'nin de aralarında bulunduğu iki ülke arasında imzalanan dört siyasi belgede yer alan ilkelere riayet etmesi, ikili ilişkilerin siyasi ve yasal temelini koruması ve tarihi konular ve Taiwan sorunu konusundaki önemli siyasi taahhütlerini ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

İşiba ise Japonya ve Çin arasında imzalanan dört siyasi belgenin önemini tümüyle kabul ettiklerini, Çin'in dile getirdiği pozisyonlara saygı duyduklarını ve ikili ilişkilerin gelişimini ileriye götürmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Çin'le etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:52:01. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement