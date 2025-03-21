Çin ve Japonya İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi Başkanı Li Shulei, Çin'in başkenti Beijing'de Japonya Anayasal Demokrat Partisi Yönetici Danışmanı ve eski Genel Sekreteri Katsuya Okada başkanlığındaki bir heyetle bir araya geldi, 20 Mart 2025.

Li iki ülkeyi Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde liderler arasında varılan mutabakatı uygulamaya çağırdı.

Li, her iki tarafın da toplumları arası etkileşimi güçlendirmesi ve hem stratejik hem de karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ilerletmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Katsuya ise ikili ilişkileri geliştirme konusunda önemli bir sorumluluk taşıdıklarını ve Çin ile siyasi, gençlik ve sivil toplum etkileşimleri artırmaya istekli olduklarını belirtti. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)