Çin ve Japonya İlişkilerinde Yeni Dönem Vurgusu

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VİYENTİYAN, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, değişim ve kaosun iç içe geçtiği uluslararası durum karşısında Çin ve Japonya'nın, ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişimini sürdürmeye çaba göstermesi gerektiğini belirterek bunun iki ülke, bölge ve dünya açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Li, Perşembe günü Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile yaptığı görüşmede Çin-Japonya ilişkilerinin, kritik bir iyileşme ve gelişme aşamasında bulunduğunu belirtti.

Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in İşiba'ya gönderdiği kutlama mesajında vurguladığı üzere, barış içinde bir arada yaşama, kalıcı dostluk, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak kalkınma yolunda yürümenin, iki tarafın halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

Li, iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere iki tarafın birbiriyle orta noktada buluşması, sürekli olarak karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırması, diyalog ve işbirliğini güçlendirmesi ve yeni dönemin şartlarına uygun bir yapıcı ve istikrarlı Çin-Japonya ilişkisi inşa etmek üzere çaba göstermesi temennisini dile getirdi.