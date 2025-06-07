Çin ve Kanada'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Çin ve Kanada'dan İşbirliği Mesajı

07.06.2025 14:03
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Çin Başbakanı Li Qiang, Kanada ile ilişkilerin güçlenmesi için ortak çaba çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, geleceğe dönük olarak Çin- Kanada ilişkilerinin istikrarlı gelişimini teşvik etmek, ilişkileri sağlam ve istikrarlı gelişim yoluna sokmak ve kazan-kazan işbirliği için gayret göstermek üzere Kanada'yla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li, cuma günü Kanada Başbakanı Mark Carney'in talebi üzerine gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kanada'nın Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Batılı ülkelerden biri olduğunu ve ikili ilişkilerin uzun süre Çin'in Batılı ülkelerle olan ilişkilerinde ön saflarda yer aldığını belirtti. Li, buna karşın son yıllarda gereksiz aksaklıklar nedeniyle ilişkilerde ciddi sıkıntıların yaşandığını ifade etti.

Çin ve Kanada'nın kalkınma süreçlerinin birbirleri için tehditten ziyade fırsat teşkil ettiğini vurgulayan Li, iki ülke arasında temel çıkar çatışması bulunmadığını, tersine sadece dostluk ve karşılıklı fayda geleneği bulunduğunu dile getirdi.

Li, Kanada tarafının Çin tarafıyla ortak çaba sergilemesi, Çin'in kalkınmasını objektif ve rasyonel şekilde değerlendirmesi ve ortak başarı ve refaha ulaşmak üzere birlikte çalışması temennisini ifade etti.

İleriye dönük olarak iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması nedeniyle Çin-Kanada işbirliğine yönelik muazzam bir potansiyel bulunduğuna dikkat çeken Li, iki tarafı geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, temiz enerji, iklim değişikliği ve bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi yükselen alanlardaki işbirliğini genişletmeye ve ekonomik ve ticari etkileşimin yanı sıra halklar arası etkileşimi de güçlendirmeye çağırdı.

Mevcut uluslararası konjonktürün kargaşa ve çalkantıyla dolu olduğuna ve tek taraflılık ve korumacılığın yükselişte olduğuna işaret eden Li, çok taraflılığı ve serbest ticareti ortaklaşa korumak, ekonomik küreselleşme ve çok taraflı ticaret sisteminin doğru yönde gelişmesini teşvik etmek ve dünya barışı ve kalkınmasına daha fazla istikrar kazandırmak üzere Kanada ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Carney ise Kanada ve Çin'in derin bir geleneksel dostluğa sahip olduğunu ve Kanada'nın en büyük ikinci ticaret ortağının Çin olduğunu söyledi. Carney, ikili ilişkilerde son yıllarda bazı aksaklıklar yaşansa da Çin'le ilişkilerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

Carney, Çin'le diplomasi, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda üst düzey etkileşim ve diyalog mekanizmalarını yeniden başlatmayı ve ticaret, tarım, enerji ve çevreyi koruma alanlarında pragmatik işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Carney, mevcut uluslararası konjonktürde Çin'le iletişim ve koordinasyonu arttırmaya, uluslararası finans ve ticaret sistemini ortaklaşa korumaya ve küresel sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine katkıda bulunmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kanada'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika

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