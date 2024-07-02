Çin ve Kazakistan, İşbirliğiyle Kalıcı Barış ve Refah İnşa Ediyor - Son Dakika
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Çin ve Kazakistan, İşbirliğiyle Kalıcı Barış ve Refah İnşa Ediyor

Çin ve Kazakistan, İşbirliğiyle Kalıcı Barış ve Refah İnşa Ediyor

Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao, Çin ve Kazakistan'ın son yıllarda Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirerek kalıcı barış, evrensel güvenlik ve müşterek refahın hakim olduğu açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya inşasına katkıda bulunduğunu söyledi. Zhang, iki ülkenin ticaret, ulaştırma, enerji, tarım, bilim ve teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlü şekilde derinleştirdiğini, ayrıca Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ettiğini söyledi.

02.07.2024 16:49
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Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao, Çin ile Kazakistan arasında 32 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin değişen uluslararası dinamiklere meydan okuduğunu ve yeni atılımlara imza attığını belirtti.

ASTANA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao, Çin ve Kazakistan'ın son yıllarda Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirerek kalıcı barış, evrensel güvenlik ve müşterek refahın hakim olduğu açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya inşasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Zhang kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, örgütün kurucu üyeleri olan Çin ve Kazakistan'ın, Shanghai İşbirliği Örgütü ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin gelişiminin savunucusu, destekleyicisi ve katkı sağlayıcısı olarak her zaman aktif rol oynadığını ifade etti.

Büyükelçi, iki ülkenin yıllar boyunca yakın işbirliği yürüterek, örgütün sürekli değişen uluslararası konjonktüre ve üye ülkelerin ihtiyaçlarına aktif şekilde uyum sağlamasını teşvik ettiklerini belirtti. Zhang, iki ülkenin ticaret, ulaştırma, enerji, tarım, bilim ve teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlü şekilde derinleştirdiğini, ayrıca Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ettiğini söyledi.

Zhang, örgütün ortak uyuşturucu kontrolü de dahil olmak üzere kapsamlı bir güvenlik işbirliği mekanizması kurarak terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıktan oluşan "üç kuvvetin" yanı sıra uluslararası organize suçla da mücadele ettiğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi için sağlam bir güvenlik kalkanı temin ettiğini vurguladı.

Örgüte üye ülkelerin bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, turizm, çevre koruma ve sağlık alanlarında işbirliği yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Zhang, bunun da Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yönelik kamuoyu desteği için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Üye ülkeler arasındaki tatbiki işbirliğinin giderek derinleştiğine işaret eden Zhang, bunun sadece ekonomik kalkınmayı teşvik edip ilgili ülkelerdeki halkların geçim koşullarını iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ilerlemesi ve güncellenmesine de büyük destek ve sürekli ivme sağladığını söyledi.

Çin ve Kazakistan'ın iyi komşu, dost ve ortaklar olduğunu belirten Zhang, 32 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin değişen uluslararası dinamiklere meydan okuduğunu ve yeni atılımlara imza attığını belirtti.

Zhang, iki ülkenin de temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ve kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumada birbirlerini sıkı şekilde desteklediklerini, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edilmesine ve çifte standartlara kararlılıkla karşı çıktıklarını, aynı zamanda medeniyetler ve sosyal sistemler arasındaki farklılıklara rağmen ortak kalkınma için tatbiki eylemler yoluyla işbirliği arayışını sürdürdüklerini ifade etti.

Zhang, Çin ve Kazakistan'ın Kuşak ve Yol işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve otomobil imalatı, sınır ötesi e-ticaret, yeni enerji, kültürel etkileşim ve yüksek öğrenim gibi alanlarda işbirliğini geliştirdiğini belirtti.

Büyükelçi, Çin-Kazakistan ilişkilerinin yeni fırsat ve zorluklarla karşılaşacağı yeni bir "altın 30 yıla" atım attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ziyaretini bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyleyen Zhang, Çin'in bölgesel ve küresel istikrar ve kalkınmaya ortak katkılarda bulunmak üzere stratejiler arasındaki uyum ve politika koordinasyonunu güçlendirmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek ve ebedi dostluk, karşılıklı sağlam güven ve dayanışma içeren ortak geleceğe sahip bir Çin-Kazakistan topluluğunu birlikte inşa etmek için Kazakistan ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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