Çin ve Kazakistan Uzay ve Havacılık İşbirliğini Destekliyor

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ASTANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Kazakistan, iki ülkenin uzay ve havacılık kuruluş ve şirketlerinin, birbirlerinin uzay aracı fırlatma sahalarını ticari amaçlarla kullanma olasılıklarını görüşmesine destek verdiklerini açıkladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev tarafından Çarşamba günü imzalanan ortak bildiride, her iki taraf da uzay-havacılık kuruluş ve şirketlerinin uzayın barışçıl kullanımı konusunda iletişim ve işbirliği yürütmesini desteklediklerini, Ay ve derin uzayın yanı sıra uzaktan algılama verilerinin alınması ve paylaşılması konularında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik ettiklerini vurguladı.