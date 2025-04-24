Çin ve Kenya'dan Ortak Gelecek Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Kenya'dan Ortak Gelecek Vurgusu

Çin ve Kenya, ilişkilerini 'ortak geleceği paylaşan topluluk' seviyesine yükseltti.

24.04.2025 13:34
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Çin ve Afrika ülkesi Kenya, ilişkilerinin seviyesini "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükselttiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Kenyalı mevkidaşı William Ruto ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin liderleri, ilişkilerin seviyesinin, "yeni dönem için ortak geleceği paylaşan Çin-Kenya topluluğuna" yükseltilmesinde mutabakata vardı.

Çin Devlet Başkanı Şi, görüşmede, Çin-Kenya ilişkilerinin seviyesini yükseltmenin iki taraf için de stratejik bir seçim olduğunu belirtti.

Çin'in küresel sorunların çözümünde diğer ülkelerle birlik ve işbirliği içinde olacağını ifade eden Şi, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak, ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Tarife ve ticaret savaşlarının kazananı olmaz"

Şi, ABD Başkan Donald Trump'ın tarife politikasını örtülü olarak eleştirerek, tarife ve ticaret savaşlarının kazananın olmayacağını ifade etti.

Kenya Cumhurbaşkanı Ruto da ticaret savaşlarının uluslararası kuralların ve düzenin altını oyduğuna işaret ederek, Kenya'nın Çin'in bu kırılgan durumda istikrar unsuru rolü oynamasını ve Küresel Güney ülkelerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını takdir ettiklerini kaydetti.

Devlet Başkanı Şi, Eylül 2024'te Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Zirvesi'nde Çin'in Afrika ülkeleriyle işbirliğini, gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasalar arasındaki "Güney-Güney işbirliğinin" önemli bir parçası ve "Küresel Güney" vizyonunun temeli olarak gördüğü mesajını vermişti.

Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 53 ülkeyi ve Afrika Komisyonunu bir araya getiren zirvede Şi, tüm Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerini "stratejik ilişki" seviyesine yükselteceklerini, Çin-Afrika ilişkilerini ise "yeni dönem için her koşulda ortak geleceği paylaşan Çin-Afrika topluluğu" olarak tanımlayacaklarını açıklamıştı.

"Ortak geleceği paylaşan topluluk"

Kenya, böylece Vietnam, Laos, Myanmar, Tayland, Malezya, Pakistan, Moğolistan, Güney Afrika ve Brezilya'nın ardından Çin'in ikili düzeyde "ortak geleceği paylaşan topluluk kurma" hedefini ilan ettiği ülkeler arasına katıldı.

Çin, diplomaside "ortak geleceği paylaşan topluluk" kalıbını, hem ikili hem çok taraflı işbirliklerini hem de küresel birliktelik idealini tanımlamak için kullanıyor.

"Ortak geleceği paylaşan Çin-Kenya topluluğu" ve "ortak geleceği paylaşan Çin-Güney Afrika topluluğu" gibi ifadelerde iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gelecek hedefleri, "ortak geleceği paylaşan Çin-ASEAN topluluğu" ve "ortak geleceği paylaşan Çin-Afrika topluluğu" gibi ifadelerde bölgesel işbirliği hedefleri vurgulanırken, "ortak geleceği paylaşan küresel topluluk" ifadesinde ise küresel barış ve işbirliği ideali dile getiriliyor.

Çin, uluslararası ilişkilerde "çok taraflılık" ilkesini dile getirmekle birlikte, daha çok "çoklu iki taraflılık" olarak tanımlanabilecek bir diplomatik yaklaşımı benimsiyor. Ülke, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlara, BRICS Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok taraflı örgütlerde etkin olsa da siyasi anlamda herhangi bir bölgesel entegrasyon içinde yer almıyor.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kenya'dan Ortak Gelecek Vurgusu - Son Dakika

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