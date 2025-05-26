Çin ve Kuveyt İşbirliğini Güçlendiriyor

KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Kuveyt ile karşılıklı fayda sağlayan daha fazla fırsat yaratmak için enerji, yatırım, yeşil ekonomi, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi sektörlerde işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad el-Sabah ile pazartesi günü bir araya geldi.

İkili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesi yönünde çalışmaya devam etme yönünde Kuveyt ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirten Li, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile 2035 Kuveyt Vizyonu arasındaki sinerjiyi güçlendirmek üzere Kuveyt ile işbirliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Li, Asya'da barış, refah ve istikrarı teşvik etmek ve Küresel Güney'in çıkarlarının korunmasına olumlu katkılarda bulunmak amacıyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleriyle iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydederek, ASEAN-KİK-Çin Zirvesi'ni bu bağlamda bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Li, zirveye katılmak üzere pazartesi günü Kuala Lumpur'a geldi.