Çin ve Macaristan'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

Güncel

NEW YORK, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Macaristan'ın stratejik karşılıklı güveni derinleştirmesi, temel çıkarlarını koruma konusunda birbirini kararlılıkla desteklemesi ve ulusal kalkınma stratejilerini birbiriyle daha uyumlu hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Salı günü Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Wang, iki ülkenin liderlerinin stratejik kılavuzluğunda Çin-Macaristan ilişkilerinin "altın bir döneme" girdiğini ve an itibarıyla tarihindeki en iyi durumda olduğunu belirtti.

Wang, Çin ve Avrupa Birliği'nin, birbirinin rakibi değil ortağı olduğunu ve Çin-AB ilişkilerinin temelinin, rekabetten ziyade işbirliğine dayanması gerektiğini ifade etti.

Korumacı uygulamaların sadece Avrupalı tüketicilere zarar vereceğini belirten Wang, ihtilaf ve farklılıkları çözmenin doğru yolunun istişare olduğunu vurguladı.

Wang, AB'nin Çin'e karşı daha tatbiki ve rasyonel bir politika benimseyerek Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi temennisini dile getirdi.

Szijjarto ise AB ve Çin'in rakip değil, ortak olduğu konusunda mutabık olduğunu ve rekabet etmek yerine işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti. Szijjarto, gümrük vergilerini artırmanın sorunları çözmeyeceğini, sadece herkesin zarar göreceği bir durum yaratacağını belirtti.