Çin ve Macaristan İlişkileri Güçleniyor

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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Beijing'de bir araya geldi. Salı günü gerçekleşen görüşmede taraflar, ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini sağlama konularını ele aldı.

Taraflar, Mayıs'ta Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Macaristan'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında ikili ilişkilerin yeni dönemde her koşulda geçerli, kapsamlı, stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının tarihi önemine dikkat çekti.

Macaristan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin'le işbirliği belgesi imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlatan Wang, tatbiki ikili işbirliğinin verimli sonuçları olduğunu belirterek, bunun karşılıklı saygı, güven ve destek olduğu sürece taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin büyük olanaklara kavuşacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang, yeni AB kurumlarının Çin-AB ortaklığının yönelim ve işbirliğine dayalı özüne bağlı kalması, Çin'in kalkınmasına nesnel şekilde yaklaşması, Çin'e yönelik olumlu ve pragmatik politika izlemesi ve Çin-AB ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi temennisini dile getirdi.

Szijjarto ise Çin'le çeşitli alanlardaki işbirliğini genişletip derinleştirmeyi, personel değişimlerini kolaylaştırmayı ve iki halk arasındaki dostluğu artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Hem Macaristan hem de Çin'in barışı desteklediğini ve karşılıklı saygıyı temel alan bir uluslararası sistemi savunduğunu vurgulayan Szijjarto, Çin-AB ilişkilerinin olumlu ve sağlıklı gelişimini teşvik etmeye kararlı olduklarını ve dünya barış ve istikrarını desteklemek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.