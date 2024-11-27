Çin ve Meksika Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sağlam ikili ekonomik ve ticari işbirliği ortamını sürdürmek ve her iki ülkenin kalkınmasını artırmak üzere Meksika ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum kısa süre önce Çin'in Meksika'ya yaptığı ihracatla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara dair yorumlarını paylaşan Mao, Çin'in diğer ülkelerle ticari işbirliğinin uluslararası kurallara ve piyasa ilkelerine, bu işbirliğinin özünün de karşılıklı faydaya dayandığını söyledi. Sözcü, ekonomi ve ticaret konularının siyasallaştırılmasının her iki tarafın da çıkarına olmadığını vurguladı.

Çin ve Meksika'nın birbirlerine güvenen iyi dostlar ve ortak kalkınma peşinde koşan iyi ortaklar olduğunu kaydeden sözcü, Çin'den yapılan ithalatın Meksika'nın imalat sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığını, dış ticaretteki rekabet gücünü artırdığını ve Meksika halkına somut faydalar sağladığını ifade etti.

Mao, "Ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi her iki tarafın ortak beklentilerine ve tüm tarafların uzun vadeli çıkarlarına hizmet eder" dedi.