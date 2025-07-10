Çin ve Mısır’dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika
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Çin ve Mısır’dan Stratejik Ortaklık

10.07.2025 14:39
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Çin Başbakanı Li Çiang, Mısır'da resmi temaslar yaparak stratejik ortaklığı güçlendiriyor.

Mısır'a resmi ziyarette bulunan Çin Başbakanı Li Çiang'ın Kahire'deki resmi temasları devam ederken, küresel ve bölgesel gerilimler ışığında iki ülke stratejik ortaklık geliştiriyor.

Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'ne katılan Çin Başbakanı, BRICS'in Mısır'ı da dahil ederek 11 üyeye ulaşması sonrasında, Kahire'ye gelerek üst düzey temaslarda bulunuyor.

Li Çiang ziyareti, BRICS ülkelerinin sayısının artışıyla birlikte, birliğin ve iki ülkenin ilişkilerindeki stratejik ortaklığa işaret ediyor.

Çin ve Mısır ilişkilerinde bu ziyaret, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin geçen yılın mayıs ayında Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'na katılması sonrasında üst düzey ziyaret olarak öne çıkıyor.

"Kapsamlı stratejik ortaklık"

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN), Çin Başbakanı Li'nin Kahire ziyaretinin "Mısır ve Çin: Uluslararası İlişkilerin Geleceğini Yeniden Şekillendiren Stratejik Ortaklık" başlıklı haberiyle duyurarak, iki ülke ilişkilerinin beklentilerine vurgu yaptı.

Çin'in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang'ın açıklamalarına yer verilen haberde, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak ilgi alanlarına ilişkin derinlemesine bir görüş alışverişi yapılacağı belirtildi.

Liao, Çin'in ziyaretle "tarihi dostluğu pekiştirmek, karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Mısır ilişkilerinin yeni dönemde ortak bir gelecek kuracağı bir Çin-Arap topluluğu inşa etmek" hedeflerinin bulunduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise Mısır'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran "ilk Arap ve Afrika ülkesi" olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık" olduğunu ifade etti.

Mao, Mısır-Çin ilişkilerinin "son yıllarda güçlü bir gelişme gösterdiğini, karşılıklı güvenin derinleştiğini, çeşitli alanlarda işbirliğinin ilerleme kaydettiğini" belirterek, devlet başkanları düzeyindeki stratejik ilişkiler yoluyla "yakın ve etkili koordinasyon sağlandığını" dile getirdi.

Mısır'ın ŞİÖ ve BRICS'e katılması

Ziyaret iki ülke medyasının ilgisini çekerken, Mısır tarafında Kahire haber kanalı, Şangay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesinde bulunan Çin-Arap Araştırmaları Merkezi Direktörü Wang Guangda'nın açıklamaları yer aldı.

Wang, iki ülkenin karşılıklı desteği güçlendirme ve işbirliğini genişletme konularında "her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu" ifade etti.

Mısır'ın hem Şangay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) hem BRICS'e katılması konusunu değerlendiren Wang, Kahire'nin bu adımlarla "küresel sahnedeki konumunu güçlendirdiğini ve Küresel Güney'in sesinin yükselmesine katkıda bulunduğunu" vurguladı.

Wang, "Kahire ve Pekin arasındaki derinleşen siyasi güven ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin yoğunlaştığının" altını çizerek, ikili ilişkilerin "her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet eden somut sonuçları olduğunu" sözlerine ekledi.

Askeri ve ekonomik işbirliği

Savunma ve ekonomik alanlardaki işbirliği, Pekin ve Kahire arasındaki stratejik ortaklığın temel bir ayaklarını oluşturuyor.

Çin ve Mısır hava kuvvetlerinin nisan ayında "Medeniyet Kartalları 2025" adlı ilk ortak hava tatbikatını düzenlerken, Çin basını tatbikatta Mısırlı pilotun Çin yapımı J-10C savaş uçağı uçurduğu ve uçağın Kahire'ye satılmasının düşünüldüğünü yazdı.

Çin Başbakanı Li'nin Kahire ziyaretiyle, Mısır'ın Çin yapımı bir hava savunma sistemi olan HQ-9B'yu alarak ülkeye konuşlandıracağı gündeme gelirken, Mısır'ın "ABD askeri desteğine bağımlılığının azaldığı" yönünde haberler yayımlandı.

İki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağlar dikkati çekerken, Mısır'ın resmi verilerine göre ülkede 2 bin 800'den fazla Çin şirketi başta inşaat ve enerji alanları olmak üzere faaliyet gösteriyor ve 8 milyar doları aşan yatırımları bulunuyor.

Mısır ve Çin arasındaki ticaret hacmi son dönemlerde önemli bir artış gösterirken, 2023'te 15 milyar 780 milyon dolara olan ticaret hacminin 2024'te 17 miyar 370 milyon dolara ulaştığını belirtiliyor.

İkili işbirliği, Çin ve ABD arasındaki ticaret çekişmesinin yanı sıra, İsrail ve İran'a yönelik saldırılarının yansımaları ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımının gölgesinde, bölgesel ve küresel gerginliklerin ortasında geliyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Mısır’dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika

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