Çin ve Mısır İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Mısır İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Mısır İlişkileri Güçleniyor
10.07.2025 14:20
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Çin Başbakanı Li Qiang, Mısır'da ticaret, yatırım ve işbirliğini artırmak için bir araya geldi.

KAHİRE, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Mısır'ın iki yönlü ticaret ve yatırımı sürekli şekilde kolaylaştırması, endüstriyel uyumu ve pazar bağlantısını güçlendirmesi ve daha yüksek düzeyde kazan-kazan işbirliği için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Mısır Başbakanı Mustafa Kemal Medbuli'nin daveti üzerine resmi ziyaret amacıyla Mısır'da bulunan Li, çarşamba günü başkent Kahire'de Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hanefi Ali Cibali ile bir araya geldi.

Li, iki ülkenin, simgesel öneme sahip ikili projelerin sürdürülebilir şekilde işletilmesinde işbirliği yapması, iki yönlü ticaretin ve yatırımın kolaylaştırılmasını daha üst düzeylere çıkararak iyileştirmesi, endüstriyel kenetlenme ve pazar bağlantısını güçlendirmesi, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmesi ve daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Li, Birleşmiş Milletler, BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi mekanizmalar çerçevesinde Mısır ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye, tüm tarafları uluslararası ilişkileri ve çok taraflı ticaret sistemini düzenleyen temel normları ortaklaşa koruma yönünde teşvik etmeye ve küresel barış ve kalkınma davasına daha fazla pozitif enerji katmaya istekli olduklarını belirtti.

Cibali ise iki büyük kadim medeniyet olan Mısır ve Çin halklarının birbirlerine karşı derin bir dostluk hissettiğini ve aralarındaki etkileşimin uzun bir geçmişe dayandığını söyledi.

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmada kaydettiği kayda değer başarıları takdir ettiklerini vurgulayan Cibali, Çin'in modernleşme sürecini, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in liderliğinde başarıyla tamamlayacağına ve Çin ile diğer gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğine yönelik yeni fırsatlar yaratacağına inandıklarını ifade etti.

Tek Çin ilkesine bağlı olduklarının, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarının ve Çin'in içişlerine karışılmasına karşı çıktıklarının altını çizen Cibali, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin ile ticaret, yatırım ve yeni enerji gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeye, çok taraflı koordinasyonu artırmaya, Dünya Ticaret Örgütü merkezli çok taraflı ticaret sistemini korumaya ve ortaklaşa küresel zorlukların üstesinden gelmeye hazır olduklarını vurguladı.

Cibali, Mısır Temsilciler Meclisi'nin her iki ülkenin yasama organları arasındaki etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Mısır İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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