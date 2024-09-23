Çin ve Nepal Ortak Askeri Tatbikata Başladı

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CHONGQİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Nepal orduları Pazar günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde ortak eğitim tatbikatına başladı.

Bu yıl iki ordu arasında dördüncüsü düzenlenen ortak eğitim tatbikatı, en son 2019 yılında düzenlenmişti.

Kentsel alanlarda "terörle ortak mücadele operasyonları" teması altında düzenlenecek tatbikatta, özel operasyonlarda hafif silahlarla atış, terörle mücadele timi taktikleri, drone operasyonları, acil kurtarma ve kapsamlı terörle mücadele eğitimleri yer alacak.

1 Ekim'e kadar sürecek olan ortak tatbikatta iki ordu, ortak eğitimlerin yanı sıra deprem, çığ ve toprak kaymalarında afetlerin etkilerini azaltma ve yardım konularında araştırmalar yapacak ve görüş alışverişinde bulunacak.

Karşılıklı güven ve anlayışı artırmak amacıyla eğitim sırasında bir dizi kültürel etkileşim faaliyeti de gerçekleştirilecek.