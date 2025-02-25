Çin ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Çin'in başkenti Beijing'de Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın özel görevlerden sorumlu danışmanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi, 25 Şubat 2025. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
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