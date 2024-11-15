Çin ve Peru'dan Ticaret Anlaşması - Son Dakika
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Çin ve Peru'dan Ticaret Anlaşması

Çin ve Peru, ikili ticaret anlaşmasını güncelleyerek işbirliğini derinleştirdi.

15.11.2024 11:50
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LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Peru, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Peru ziyareti sırasında ikili serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin protokol imzalanmasını memnuniyetle karşıladı. Konuyla ilgili ifadelere, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik Perşembe günü yayımlanan ortak açıklamada yer verildi.

Söz konusu açıklamada, iki ülkenin karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek ve iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yeni işbirliği fırsatlarını ortaklaşa keşfedecekleri belirtildi.

İki ülkenin kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak büyük ölçekli altyapı projelerinde işbirliğine hazır oldukları ifade edildi.

Çin ve Peru'nun döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım, sanayi ve tedarik zincirleri, dijital ekonomi yatırımı ve yeşil kalkınma gibi gelişmekte olan alanlardaki projeleri ikili işbirliğine dahil etmeye istekli oldukları vurgulandı.

İki ülke, Çin havayollarının kod paylaşımı yöntemiyle Çin-Peru arasında havacılık bağlantıları kurulmasıyla doğrudan uçuşların başlatılmasına yönelik pazar oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı.

Taraflar, yapay zeka kapasite inşası ve başta hassas gruplar olmak üzere tüm insanların dijital rekabet gücünün artırılması konusunda işbirliğinin önemini vurguladı.

Açıklamada, Çin ve Peru'nun balıkçılık sektöründeki sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere bu sektördeki işbirliğini artırmaya istekli oldukları belirtildi.

İki ülke, çok taraflılığa olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek BM merkezli uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni koruma sözü verdi.

İki taraf ayrıca çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edilmesi yönündeki görüşlerini yineledi.

Açıklamada, Çin ve Peru'nun merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) yer aldığı açık, şeffaf ve ayrımcı olmayan çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Her iki ülkenin de DTÖ reformunu aktif şekilde desteklemeyi, anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasının normal işleyişini yeniden tesis etmeyi ve çok taraflı ticaret sisteminin yetki ve etkinliğini artırmayı sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Xi Jinping, Havacılık, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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