Çin ve Rusya, Anyang-2 Gemisini Kurtarıyor

NEVELSK, 31 Mart (Xinhua) -- Çin ve Rusya, Rusya'nın Sahalin Adası'nın Nevelsk kenti yakınlarında karaya oturan Çin kargo gemisi Anyang-2'yi kurtarma çalışmalarını aktif şekilde yürütüyor.

9 Şubat günü erken saatlerde şiddetli bir fırtınanın ardından Sahalin Adası'nın Nevelsk Limanı yakınlarında karaya oturan kargo gemisinde yaklaşık 50 ton dizel ve 700 ton ağır akaryakıt bulunuyor. Sahalin Valisi, kazanan ardından çevre sularda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini söyledi.