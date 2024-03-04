Çin ve Rusya yetkilileri Ukrayna krizi hakkında görüştü

MOSKOVA, 4 Mart (Xinhua) -- Çin hükümetinin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui (sağda), Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ile bir araya geldi, 2 Mart 2024.
Li, Ukrayna kriziyle ilgili mekik diplomasisinin ikinci turuna başlamak üzere Cumartesi akşamı Moskova'ya gitti.
Li ve Galuzin, Çin-Rusya ilişkileri ve Ukrayna krizi hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Xinhua)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği Aşıklar Şöleni etkinliği, ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını sildi. Sazları ve sözleriyle, hem kulaklara hem de kalplere hitap eden 16 halk ozanı Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlarla buluştu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolünün de yer aldığı programda, ozanlar sazlarıyla gönülleri fethetti. Programda konuşan Başkan Çiftçi, 'Belediyemizin düzenlediği Aşıklar Şöleni'nde, sazı ve sözüyle kulaklarımızın pasını silen birbirinden değerli halk ozanlarımızı keyifle dinledik. Kıymetli aşıklarımıza teşekkür ediyorum' dedi.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti. Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.
Edirne'de Roman öğrencilerin okula devamsızlık sorunlarının projeler sayesinde azaldığı bildirildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının artmasıyla birlikte Türkiye, İspanya'yı geçerek en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu. Türkiye, 2024 yazı için en popüler tatil destinasyonları arasında birinci sıraya yerleşti.
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