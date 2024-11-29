Çin ve Rusya'dan Ortak Hava Devriyesi

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Çin ve Rusya savaş uçaklarının Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde "stratejik hava devriyesi" uçuşları yaptığı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, faaliyetin, iki ülke ordularının yıllık işbirliği planı kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada 9'ncu kez yapılan hava devriyesinin, iki ülke hava kuvvetlerinin ortak eğitim ve operasyon kabiliyetini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun ulusal medyaya servis ettiği fotoğraflarda, devriye uçuşunda Çin'e ait bir J-16 savaş jeti ile iki H-6N bombardıman uçağının, bir Rus Tu-95 bombardıman uçağına eşlik ettiği görüldü.

"Stratejik hava devriyesi" şeklinde nitelendirilen uçuşların hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bildirildi.

Güney Kore, savaş uçaklarını kaldırdı

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (KADIZ) doğu ve güney bölümüne girdiğini belirtmişti.

Güney Kore'ye ait savaş jetleri bölgeye sevk edilmişti.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen, ülkelerce tek taraflı ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin ve Rusya Hava Kuvvetleri, bu yıl ilk ortak hava devriyesini 25 Temmuz'da Bering Denizi üzerinde yapmıştı.