Çin ve Rusya'dan Ortak Hava Devriyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Rusya'dan Ortak Hava Devriyesi

Çin ve Rusya, Japon Denizi üzerinde stratejik hava devriyesi gerçekleştirdi. Güney Kore önlem aldı.

29.11.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Rusya savaş uçaklarının Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde "stratejik hava devriyesi" uçuşları yaptığı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, faaliyetin, iki ülke ordularının yıllık işbirliği planı kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada 9'ncu kez yapılan hava devriyesinin, iki ülke hava kuvvetlerinin ortak eğitim ve operasyon kabiliyetini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun ulusal medyaya servis ettiği fotoğraflarda, devriye uçuşunda Çin'e ait bir J-16 savaş jeti ile iki H-6N bombardıman uçağının, bir Rus Tu-95 bombardıman uçağına eşlik ettiği görüldü.

"Stratejik hava devriyesi" şeklinde nitelendirilen uçuşların hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bildirildi.

Güney Kore, savaş uçaklarını kaldırdı

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (KADIZ) doğu ve güney bölümüne girdiğini belirtmişti.

Güney Kore'ye ait savaş jetleri bölgeye sevk edilmişti.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen, ülkelerce tek taraflı ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin ve Rusya Hava Kuvvetleri, bu yıl ilk ortak hava devriyesini 25 Temmuz'da Bering Denizi üzerinde yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Japon Denizi, Güney Kore, Operasyon, Politika, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya'dan Ortak Hava Devriyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:07:01. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Rusya'dan Ortak Hava Devriyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.