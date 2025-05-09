Çin ve Rusya'dan Stratejik Ortaklık Bildirisi

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)