Çin ve Rusya İstişare Toplantısı

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BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ve Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Çin'in başkenti Beijing'de Çin ve Rusya arasındaki yıllık stratejik güvenlik istişare toplantısının 19. turuna eş başkanlık yaptı, 12 Kasım 2024. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)