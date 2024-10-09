Çin ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatı Düzenledi

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Çin'in, Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında Rusya ile denizaltılara karşı koyma eğitimleri yaptığı tatbikata iki muhrip ve bir fırkateynle katıldığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusundan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta "Tip 055" sınıfı Vuşi muhribi, "Tip 052D" Şining muhribi ve "Tip 054A" sınıfı Linyi fırkateyni yer aldı.

Ayrıca gemileri desteklemek üzere bir ikmal tankeri ile denizaltısavar özellikli üç gemi helikopterinin, Çin filosuna katıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülkenin Kuzeybatı Pasifik'te yürüttüğü ortak devriye faaliyetinin parçası olduğunu bildirmişti.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre tatbikatta Rusya'dan denizaltısavar özellikli Amiral Panteleyev ve Amiral Tributs muhripleri ile "Ka-27PL" tipi denizaltısavar helikopter yer alırken helikopterin, "farazi düşman denizaltısını aramak için kullanıldığı" aktarılmıştı.

"Kuzey/Etkileşim 2024" tatbikatının ardından geldi

Çin ve Rusya orduları, aynı bölgede geçen ay Kuzeybatı Pasifik'te "Kuzey/Etkileşim-2024" adlı ortak tatbikat düzenlemişti.

Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde yürütülen ortak askeri tatbikatta, tarafların "düşman saldırılarını havadan, sudan ve su altından püskürtmeye yönelik ortak manevralar ile korumasız bir demirleme noktasını birlikte savunduğu talimler yaptığı" bildirilmişti.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Çin ve Rusya orduları arasındaki "stratejik koordinasyonu derinleştirmeyi ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedilmişti.

Öte yandan Çin ve Rusya geçen hafta ilk kez Kuzey Buz Denizi'nde ortak sahil güvenlik devriyesi yapmıştı.