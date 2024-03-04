Çin ve Rusya, Ukrayna krizinin çözümü için çaba gösterecek

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MOSKOVA, 4 Mart (Xinhua) -- Çin hükümetinin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna kriziyle ilgili mekik diplomasisinin ikinci turuna başlamak üzere Cumartesi akşamı Moskova'ya gitti.

Li, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ile bir araya gelerek Çin-Rusya ilişkileri ve Ukrayna krizi hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Bu yılın Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve 2024-2025 Çin-Rusya Kültür Yılları'nın başlangıcı olduğuna dikkat çeken taraflar, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı köklü biçimde takip etmek ve ikili ilişkilerin gelişimi için çaba göstermek konusunda uzlaştı.

Ukrayna krizinin tam anlamıyla tırmanmasının üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Li, çatışmaların eninde sonunda diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini tarihin kanıtladığını belirtti. Li, sorun ne kadar vahimse, diyalog çabalarından vazgeçmemenin de o nispette önemli olduğunu ifade etti.

Temsilci, Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmek, mekik diplomasisi yürütmek, Rusya, Ukrayna ve ilgili diğer taraflar arasında arabuluculuk yapıp uzlaşı inşa etmek ve Ukrayna krizine nihai bir siyasi çözüm bulunmasını teşvik etmek üzere çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Galuzin de Ukrayna krizinin müzakereler yoluyla nihai çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda Li ile aynı görüşü paylaşırken, Çin'in bu konudaki eşsiz ve yapıcı rolünü takdir etti.

Bakan yardımcısı, Çin'in ikinci tur mekik diplomasisinden övgüyle söz ederken, Çin ile temasların artırılmasına yönelik temennisini de dile getirdi.