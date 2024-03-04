MOSKOVA, 4 Mart (Xinhua) -- Çin hükümetinin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna kriziyle ilgili mekik diplomasisinin ikinci turuna başlamak üzere Cumartesi akşamı Moskova'ya gitti.
Li, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ile bir araya gelerek Çin-Rusya ilişkileri ve Ukrayna krizi hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.
Bu yılın Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve 2024-2025 Çin-Rusya Kültür Yılları'nın başlangıcı olduğuna dikkat çeken taraflar, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı köklü biçimde takip etmek ve ikili ilişkilerin gelişimi için çaba göstermek konusunda uzlaştı.
Ukrayna krizinin tam anlamıyla tırmanmasının üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Li, çatışmaların eninde sonunda diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini tarihin kanıtladığını belirtti. Li, sorun ne kadar vahimse, diyalog çabalarından vazgeçmemenin de o nispette önemli olduğunu ifade etti.
Temsilci, Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmek, mekik diplomasisi yürütmek, Rusya, Ukrayna ve ilgili diğer taraflar arasında arabuluculuk yapıp uzlaşı inşa etmek ve Ukrayna krizine nihai bir siyasi çözüm bulunmasını teşvik etmek üzere çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.
Galuzin de Ukrayna krizinin müzakereler yoluyla nihai çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda Li ile aynı görüşü paylaşırken, Çin'in bu konudaki eşsiz ve yapıcı rolünü takdir etti.
Bakan yardımcısı, Çin'in ikinci tur mekik diplomasisinden övgüyle söz ederken, Çin ile temasların artırılmasına yönelik temennisini de dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Çin ve Rusya, Ukrayna krizinin çözümü için çaba gösterecek - Son Dakika
22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e veda ziyaretinde bulunarak, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti.
Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, deplasmanda Irlıganlıspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ilk yarısı berabere sonuçlanırken, Muğlaspor 87. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş'un golüyle öne geçti. Yine Yokuş'un 90. dakikada attığı golle üstünlüğünü koruyan Muğlaspor, 90+3'te Irlıganlıspor'un penaltı golüne engel olamadı. Ancak müsabakanın sonunda Muğlaspor, 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere sürülerinde kalite ve verim artışı sağlamak amacıyla damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor. Bu yıl 321 yetiştiriciye 600 adet damızlık koç ve teke dağıtımı yapılacak.
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi ile ilgili açıklamalarına cevap verdi. Ok, Özel'i 'Eşbaşkan' olarak niteleyerek, 'Milli irade hırsızı Özgür Özel'dir' dedi.
Kars'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör, 70 tabanca fişeği, 16 av fişeği, 3 gerdel yayı ve 2 icra yayı ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadelede tüm vatandaşlardan destek istedi. Asayiş Güvenlik toplantısında konuşan Vali Çelik, zehir tacirlerine karşı güç birliği yapılması gerektiğini vurguladı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri sonucunda Türk EximBank Malatya Ofisi hizmete girdi. Başkan Sadıkoğlu, ihracatın artması ve Malatya'nın ekonomik gelişimi için yapılan çalışmaların bir parçası olarak Türk EximBank'ın Malatya'ya ofis açılması talebini iletti. Malatya TSO üyelerine hizmet verecek olan ofis, ihracatçılara destek sağlayacak ve ihracat rakamlarının artmasına katkıda bulunacak.
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayan Göztepe, puan farkını 7'ye çıkartarak Süper Lig için önemli bir avantaja imza attı. Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ve ligde kalan maçlarda daha iyi oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirlenirken, hayvan barınağına götürüldü.
Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklendi. 10-14 yaş aralığındaki 150'nin üzerinde kız çocuğunun katıldığı turnuva, Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada oynandı. Turnuva, 9 Mart'ta final maçlarıyla sona erecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, etkinliğin açılışında, psikososyal destek çalışmaları kapsamında erkek çocukları için yapılan moral turnuvasının ardından kız çocukları için de düzenlendiğini belirtti. Yıldırım, konteyner kentteki çocukların spor yapabilmeleri ve moral bulabilmeleri için futbol sahasını kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?