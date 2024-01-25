Çin ve Singapur, karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve Singapur'un Perşembe günü Beijing'de, 9 Şubat'ta yürürlüğe konulmak üzere karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladığını duyurdu.

Wang'ın Perşembe günkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, umuma mahsus pasaport sahibi Çin ve Singapur vatandaşları birbirlerinin ülkesine vizesiz giriş yapabilecek ve 30 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Wang, Çin Ejderha Yeni Yılı arifesinde yürürlüğe girecek anlaşmanın, iki ülke halkı için hiç şüphesiz bir yeni yıl armağanı niteliğinde olduğunu söyledi. Sözcü, anlaşmanın halklar arası etkileşimleri artırarak, Çin-Singapur ilişkilerini ve çeşitli alanlardaki işbirliğini ileriye taşıyacağını sözlerine ekledi.