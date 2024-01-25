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Çin ve Singapur, karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Çin ve Singapur, karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı

Çin ve Singapur, 9 Şubat'ta yürürlüğe girecek şekilde karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı. Anlaşma ile umuma mahsus pasaport sahibi Çin ve Singapur vatandaşları birbirlerinin ülkesine vizesiz giriş yapabilecek ve 30 güne kadar vizesiz kalabilecek. Bu anlaşma, Çin-Singapur ilişkilerini ve çeşitli alanlardaki işbirliğini ileriye taşıyacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çin ve Singapur, karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı
25.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
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BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve Singapur'un Perşembe günü Beijing'de, 9 Şubat'ta yürürlüğe konulmak üzere karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladığını duyurdu.

Wang'ın Perşembe günkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, umuma mahsus pasaport sahibi Çin ve Singapur vatandaşları birbirlerinin ülkesine vizesiz giriş yapabilecek ve 30 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Wang, Çin Ejderha Yeni Yılı arifesinde yürürlüğe girecek anlaşmanın, iki ülke halkı için hiç şüphesiz bir yeni yıl armağanı niteliğinde olduğunu söyledi. Sözcü, anlaşmanın halklar arası etkileşimleri artırarak, Çin-Singapur ilişkilerini ve çeşitli alanlardaki işbirliğini ileriye taşıyacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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