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Çin ve Singapur Medya İşbirliği

Çin ve Singapur Medya İşbirliği
09.07.2025 13:58
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Çin ve Singapur medya temsilcileri, işbirliğini derinleştirmek için bir araya geldi.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Singapur Basın Holdingleri (SPH) Medya Genel Müdürü Chan Yeng Kit başkanlığındaki heyetle Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Fu, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, iki ülkenin kalkınma ve halklar arası dostluk hikayelerini birlikte anlatmak, çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde iletişimi artırmak, deneyimleri paylaşmak ve böylelikle işbirliğini derinleştirerek halkları birbirine daha da yaklaştırmak üzere SPH Medya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Chan ise iki ülke liderlerinin kılavuzluğunda, habercilik ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmek, Çin, Singapur, Asya ve dünyaya dair hikayeleri anlatmak ve küresel kalkınma ve değişimleri doğru ve nesnel şekilde aktarmak üzere Xinhua ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Singapur, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Singapur Medya İşbirliği - Son Dakika

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