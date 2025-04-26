Çin ve Tacikistan Arasında Stratejik İşbirliği

ALMATI, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Kazakistan'ın Almatı kentinde Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Wang, cuma günkü görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçen yıl temmuz ayında Tacikistan'a dönüm noktası niteliğinde bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, söz konusu ziyaret çerçevesinde Xi'nin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Çin-Tacikistan ilişkilerinin yeni dönemde kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine çıkarılmasını ortaklaşa ilan ederek ortak geleceğe sahip Çin-Tacikistan topluluğunun bir üst seviyede inşasında yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

İki cumhurbaşkanının stratejik kılavuzluğunda Çin ile Tacikistan arasındaki kapsamlı işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Wang, Tacikistan'ın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini güçlü şekilde desteklediklerini ve dış güçlerin Tacikistan'ın içişlerine her türlü müdahalesine kararlılıkla karşı çıktığını vurguladı.

Wang, Tacikistan'la karşılıklı stratejik güveni daha da sağlamlaştıracaklarını, kalkınma sinerjisini derinleştireceklerini ve dostane etkileşimlerini genişleterek iki ülkenin modernleşme ve ulusal yeniden canlanmalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Muhriddin ise Cumhurbaşkanı Xi'nin geçen yıl ziyareti sırasında varılan önemli uzlaşıların, ikili ilişkiler için yeni bir yön belirlediğini ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini eşi görülmemiş bir seviyeye çıkararak Tacikistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına destek verdiğini kaydetti.

Muhriddin, ikili işbirliği mekanizmalarından tam anlamıyla yararlanarak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaklaşa ileriye taşıyarak ve yasama kurumları, yerel hükümetler arasındaki ve kültürel ve halklar arası etkileşimlerdeki işbirliğini artırarak Çin'le yakın şekilde çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İki tarafın, ticaret, yatırım, bağlantı, elektronik ticaret, sanayi kapasitesi, yeşil dönüşüm ve ilaç ve sağlık sektörlerindeki işbirliğini de artıracağını kaydeden Muhriddin, Çinli işletmelerin ülkeye yatırımda bulunması ve ticaret yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ve işbirliğinde daha yenilikçi büyüme noktaları belirlemeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Çok taraflı işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin- Orta Asya mekanizmasının daha etkin rol oynamasını ortaklaşa destekleme konusunda mutabakata vardı. Taraflar, bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak üzere sınır kontrolü ve terörle mücadele işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştı.