Çin ve Tayland Ortak Deniz Tatbikatı Sona Erdi

GUANGZHOU, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Tayland arasında Mavi Vuruş-2025 kod adıyla düzenlenen ortak deniz tatbikatı çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde sona erdi.

"Denizde terörle mücadele ve afet yardımı" temalı 8 günlük ortak tatbikata her iki ülkenin donanma gemileri ve deniz birlikleri katıldı.

Tatbikat, ortak deniz saldırı operasyonları, denizde arama ve kurtarma dahil olmak üzere bir dizi konuyu kapsadı. Ayrıca iki taraf görüşmeler, fikir alışverişleri, karşılıklı ziyaretler ile kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirdi.

Tatbikat, deniz piyadeleri seviyesinden donanma filosu seviyesine kadar iki ülke arasında düzenlenen 6. ortak tatbikat olma özelliğini taşıyarak iki donanma arasındaki mutabakatın hayata geçirilmesinde önemli bir uygulama olarak ön plana çıktı.

Ayrıca tatbikatla tatbiki işbirliğinin daha fazla derinleştirilmesi, ortak operasyonel yeteneklerin geliştirilmesi ve bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlanması amaçlandı.