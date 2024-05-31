Çin ve Tunus Arasında Stratejik Ortaklık Kuruldu

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu duyurdu.

Duyuru, Xi'nin resmi ziyaret için Çin'de bulunan Said ile Cuma günü gerçekleştirdiği görüşme sırasında yapıldı.

Çin ve Tunus'un iyi dost ve kardeş ülkeler olduğunu kaydeden Xi, diplomatik ilişkiler kurulmasından bu yana geçen 60 yılda uluslararası arenadaki değişikliklere rağmen Çin ve Tunus'un birbirine her zaman saygı gösterdiğini, destek verdiğini ve eşit muamele ettiğini, böylece iyi günde kötü günde yan yana duran gelişmekte olan ülkeler olarak parlak bir hikaye yazdığını söyledi.

Çin-Tunus ilişkilerinin pekiştirilip geliştirilmesinin, iki halkın temel çıkarlarıyla ve ortak beklentileriyle uyumlu olduğunu kaydeden Xi, Çin'in geleneksel dostluğu sürdürmek, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere Tunus'la çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Xi, "Bugün, ilişkilerimizde çok daha parlak bir geleceğin kapılarını aralayacak olan Çin-Tunus stratejik ortaklığının kurulduğunu ilan ettik" dedi.

Xi, kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izleme, reform sürecini bağımsız şekilde ilerletme ve geleceğini kendi ellerinde sıkı şekilde tutma konusunda Tunus'u desteklediklerini belirtti.

Çin'in Tunus'la kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi artırmaya, altyapı inşası ve yeni enerji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, medikal ve sağlık hizmetleri, yeşil kalkınma, su kaynakları, tarım ve diğer alanlarda işbirliğine yönelik yeni büyüme motorları geliştirmeye ve iki ülke arasındaki yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini daha fazla sonuç elde edecek şekilde teşvik etmeye hazır olduğunu kaydeden Xi, daha fazla sayıda yüksek kaliteli Tunus ürününün Çin pazarına girmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Xi, Çin'in yüksek vasıflı sağlık ekiplerini Tunus'a göndermeye, eğitim ve turizmde Tunus'la işbirliğini derinleştirmeye ve halklar arası etkileşimleri artırmaya devam etmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Xi, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek, hakiki çok taraflılığı hayata geçirmek, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile evrensel düzeyde faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunmak, ayrıca ortak kalkınmayı gerçekleştirmek üzere iki tarafa da Küresel Güney ülkeleriyle birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Xi, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ve Çin- Afrika İşbirliği Forumu'nu başarılı şekilde inşa etmek, Çin-Arap ilişkilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandırmak ve ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin-Afrika topluluğunu ortaklaşa inşa etmek üzere Tunus'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.