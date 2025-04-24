Çin ve Türkiye'den Acı Biber İşbirliği - Son Dakika
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Çin ve Türkiye'den Acı Biber İşbirliği

Çin ve Türkiye\'den Acı Biber İşbirliği

İki ülke, acı biber işleme teknolojisinde işbirliği yaparak tarım alanında verimliliği artırıyor.

24.04.2025 19:00
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QİNGDAO, 24 Nisan (Xinhua) - Çin ve Türkiye, tarımın modernizasyonu ve ticaretin artırılmasına yönelik odağında acı biberin bulunduğu ikili bir inisiyatif çerçevesinde aralarındaki tarım işbirliğini derinleştiriyor.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Jiaozhou merkezli Lulu firmasının üretim tesisindeki teknisyenler, Türkiye'nin kırmızı biber işleme sektörüne ihraç edilmek üzere özel olarak tasarlanmış ileri teknoloji ürünü kırmızı biber sapı ayıklama, parçalama ve sınıflandırma makinelerinin ince ayarlarını yapıyor. Akıllı kontrol sistemleri ve tek tuşla çalışma özellikleriyle donatılmış bu makineler, işlem hızı ve verimini önemli düzeyde artırıyor.

Lulu Tarım Ekipmanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Zhimin,"Geleneksel yöntemlerle bir ton çiğ biberden yarım ton pul biber üretilebilirken yeni otomatik kesme ekipmanımız sayesinde bu miktar 0,6 tona çıktı. Öte yandan her makine an itibarıyla saatte üç tona kadar ürün işleyebiliyor. Böylece verimlilik, eski sistemlere kıyasla yaklaşık 20 kat artıyor" dedi.

Amatör olarak tarım aletleri icat eden Li, acı biber işlenmesinde küresel çapta bir devrim yaratmış. Li'nin şirketi, acı biber kesim makineleri alanında küresel piyasanın %95'ini elinde bulundururken, Türkiye ise şirketin kilit önemdeki yurtdışı iş ortaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye, baharat karışımları ve soslarda kullanılan yüksek kaliteli kurutulmuş acı biberleriyle meşhur Gaziantep gibi yöreleriyle dünyanın önde gelen acı biber üreticileri arasında yer alıyor. Elverişli iklimi sayesinde Gaziantep'te yılda iki üç kez acı biber hasadı yapılabiliyor.

Lulu, Temmuz 2023'te yerelleşme çabalarını desteklemek üzere Gaziantep'te daimi şube açmış. 2024 başlarındaysa şirket, yerli çiftçilerle birlikte yaklaşık 1,3 hektarlık bir alanda Çin'in acı biber çeşitlerini yetiştirmek üzere bir pilot proje başlatmış. Bu alanın, Çin'in yüksek verimli tohumlarının yanı sıra modern damlama yöntemiyle sulama ve toprak yönetimi tekniklerinden yararlanarak 666 hektarın üzerine çıkartılması planlanıyor.

Li, "Sıcağa daha dayanıklı, görsel olarak daha cazip olmaları ve hastalık dirençlerinin daha yüksek olması Qingdao'dan gelen bu acı biber türlerinin makine hasadına tam olarak uygun olmasını sağlıyor" diyor.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, mart ayında gerçekleştirilen bir proje ziyareti sırasında bu ortaklığı bir dönüm noktası olarak tanımladı ve ortaklıktan övgüyle bahsetti. Karayılan, "Çin biber çeşitlerini ilk kez ekiyoruz. Beklentimiz mahsulün üç kat daha acı olması, miktarının da iki katına çıkması yönünde. Çin'in teknik desteğiyle de bu modelin yakın gelecekte Türk çiftçilerine faydalı olacağı konusunda iyimseriz" dedi.

Çin ve Türkiye son yıllarda çeşitli sektörlerde ve tüm seviyelerde yakın etkileşimi devam ettiriyor. Türkiye'nin "Orta Koridor" girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başarılı şekilde uyumlu hale getirilme çalışmaları istikrarlı şekilde devam ederken Çin ise an itibarıyla Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı olarak konumunu sağlamlaştırmış durumda.

Tarım alanında devam eden işbirliğinin derinleştirilmesiyle iki ülke şirketleri için de büyük gelişme fırsatları ortaya çıktı. İki ülke arasındaki işbirliği, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki genel stratejiye örnek teşkil ediyor. Bu strateji, Çin'in tarım teknolojisi firmalarının, baştan sona diğer bir deyişle tohumdan ihracata uzanan tarımsal çözümler konusunda tüm Avrasya ülkeleriyle ortaklıklar kurmalarına imkan sağlıyor.

Karayılan, "İşbirliğimiz sağlam temellere dayanıyor, beklentilerimiz ise çok büyük. Türkiye'nin arazisini ve pazar erişimi imkanlarını Çin teknolojisiyle birleştirerek acı biber sektörünü yeniden şekillendirebiliriz" dedi.

Li, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, bir ticaret güzergahı olmanın ötesinde, tüm dünya insanlarına ilerleme ve mutluluk getiren bir kalkınma kuşağıdır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Türkiye'den Acı Biber İşbirliği - Son Dakika

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