Çin ve Ukrayna'dan Tarım Anlaşmaları

KİEV, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ukrayna Büyükelçiliği, Çin ve Ukrayna arasında Ukrayna bezelyesi ve yabani su ürünlerinin Çin pazarına girmesinin önünü açan iki anlaşma imzalandığını duyurdu.

Çin'in Ukrayna Büyükelçisi Ma Shengkun, perşembe günü Çin Gümrük Genel İdaresi adına Ukrayna Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Devlet Servisi Başkanı Serhii Tkachuk ile belgeleri imzaladı.

İmza töreninde konuşan Ma, Çin ve Ukrayna arasındaki tarım işbirliği potansiyelinin çok büyük olduğunu ve iki ülkenin bu sektörde birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, Çin'in her iki ülkenin de yararına olacak şekilde Ukrayna ile işbirliğini daha da güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Ma, iki anlaşmanın tarım ürünleri ticaretini ve işbirliğini daha da genişleteceğini ve Çin-Ukrayna stratejik ortaklığına katkıda bulunacağını söyledi.

İmza törenine katılan Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ise Çin'in dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı, Ukrayna'nın en büyük ticaret ortağı ve tarımsal ihracatı için kilit bir pazar olarak rolünü vurguladı.

Bakan, anlaşmaların iki ülke arasındaki tarımsal ticaretin genişlemesine yardımcı olacağına inandığını da ifade etti.