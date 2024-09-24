Çin ve Venezuela İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Venezuela İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela'nın kalkınmasına destek vermeye kararlı olduklarını belirtti.

24.09.2024 15:38
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi. Wang, Pazartesi günü New York'ta gerçekleşen görüşmede Venezuela'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardım etme konusunda istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve Venezuela'nın iyi dost ve ortaklar olduğunu kaydederek Venezuela'nın ulusal egemenlik ve onurunu korumasına destek vermeyi ve ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Wang, iki tarafın her türlü koşulda geçerli dostluklarını güçlendirip geliştirmesi, temel çıkarlarına ve önde gelen endişelerine ilişkin konularda birbirine sarsılmaz destek vermesi ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları ikili ilişkilerin gelişimine yönelik tatbiki eylemlere dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise Çin'in en güvenilir ve sadık stratejik ortağı olan Venezuala'nın, iki ülke ilişkilerinin halklarının faydasına olacak şekilde sürekli büyümesini teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Venezuela, Diplomasi, Politika, New York, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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