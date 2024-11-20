Çin ve Vietnam İlişkileri Gelişiyor

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HANGZHOU, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde Vietnam Başbakan Yardımcısı Le Thanh Long ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding salı günü gerçekleşen görüşmede, önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümünü kutlayacak Çin ve Vietnam'ın dost komşular olduğunu belirtti.

Ding, iki parti ve ülkenin liderleri arasında varılan önemli mutabakatları uygulamak, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek, çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirmek, ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasını kapsamlı şekilde ilerletmek ve iki halka daha somut faydalar sağlamak üzere Vietnam'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

2024 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Le Thanh Long, Çin'i reform ve dışa açılma alanında elde ettiği büyük başarılardan dolayı kutladı ve Çin ile yakın ve üst düzey etkileşimi sürdürmeye, tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve ikili ilişkileri daha yüksek bir seviyeye taşımak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

2024 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, 19-22 Kasım tarihleri arasında Zhejiang'ın Wuzhen kentinde gerçekleştiriliyor.