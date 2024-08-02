Çin ve Vietnam Polisleri Ortak Terörle Mücadele Eğitimini Tamamladı

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NANNİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çinli ve Vietnamlı polis memurları Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde ortak terörle mücadele eğitimini tamamladı.

Terörizm tehdidini ortaklaşa ele almayı amaçlayan ve şiddet içeren terör faaliyetleriyle mücadeleye odaklanan eğitim Cuma günü tamamlandı.

İki hafta süren program boyunca iki ülkenin polisleri komuta, beceri ve taktik gibi konularda fikir alışverişleri gerçekleştirip çeşitli tatbikatlara katıldı.

Çin Halk Silahlı Polis Gücü ile Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı mobil polis güçleri arasında ortaklaşa gerçekleştirilen ve türünün ilk örneği olan bu eğitim tatbikatının, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeyi, karşılıklı güven ve işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak terörle mücadele kabiliyetlerini artırmayı amaçladığı belirtildi.