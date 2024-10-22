Çin, Vietnam'ın Yeni Devlet Başkanını Kutladı - Son Dakika
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Çin, Vietnam'ın Yeni Devlet Başkanını Kutladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'u tebrik etti ve işbirliği vurgusu yaptı.

22.10.2024 17:05
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BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Vietnam Devlet Başkanı seçilen Luong Cuong'u kutladı.

Vietnam Haber Ajansı, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve VKP Merkez Komitesi Sekretaryası Daimi Üyesi Luong Cuong'un Pazartesi günü devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.

Lin, Salı günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili yorumunun sorulması üzerine VKP Merkez Komitesi liderliği altında Vietnam halkının, sosyalist modernleşme davasında yeni ve daha büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını söyledi.

Çin ve Vietnam'ın stratejik önemi olan ortak geleceğe sahip bir topluluk olduğunu belirten Lin, önümüzdeki yılın Çin ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve Çin-Vietnam Halklar Arası Etkileşim Yılı olduğunu hatırlattı. Lin, ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni tarihi fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Lin, iki parti ve ülkenin lideri arasında varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, geleneksel dostluğu geliştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasını teşvik etmek ve iki halka daha çok fayda sağlamak üzere Vietnam'la çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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