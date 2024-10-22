Çin, Vize Muafiyetini Genişletiyor

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BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yabancıların Çin'i ziyaret edip ülkede kalmalarını kolaylaştırmak üzere vize muafiyetini ve ilgili diğer politika ve önlemlerini en iyi duruma getirmek için daha fazla çaba göstereceklerini söyledi.

Lin, söz konusu açıklamayı Salı günkü olağan basın toplantısında son dönemde yabancı basında çıkan bir dizi vize muafiyeti politikasının yanı sıra dijital ödeme, iki dilli tesisler ve hızlı ulaşım sistemlerindeki kolaylaştırıcı önlemler sayesinde yabancıların Çin'e seyahatinin daha kolay hale getirildiği yönündeki haberlere ilişkin yorumunun sorulması üzerine yaptı.

"Seyahatlerdeki artıştan memnunuz" diyen Lin, son istatistiklere göre yılın üçüncü çeyreğinde ülkeye gelen yabancı turist sayısının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 artarak 8,186 milyona ulaştığını kaydetti. Bu turistlerin 4.885 milyonu vize muafiyeti politikası kapsamında Çin'e giriş yaparken, bu oran önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78.6 artış gösterdi.

Lin, uygulamaya konulan kolaylaştırıcı önlemlere ilişkin olarak yabancı turistlerin ülkeye girişteki kontrol ve denetim için bekleme süresinin daha da kısaltıldığını ve metroya binmek için doğrudan yabancı banka kartlarını kullanabileceklerini söyledi. Lin, yabancılar için Çin'de seyahat etme, yaşama ve çalışma koşullarının daha keyifli hale getirildiğini belirtti.

Lin, "Çin'in kapısı herkesi ağırlamak için her zaman ardına kadar açık" ifadelerini kullandı.