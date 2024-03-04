Çin, Xinjiang'da Derin Dünya Keşif Çalışmalarında Atılım Yaptı - Son Dakika
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Çin, Xinjiang'da Derin Dünya Keşif Çalışmalarında Atılım Yaptı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nün iç bölgesinde yer alan 'Shenditake 1' kuyusunda yapılan süper derin sondaj çalışmalarında 10.000 metre derinlik aşıldı. Bu, Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması bekleniyor. 'Shenditake 1' kuyusu, Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşıyor.

04.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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URUMQİ, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde kazılmakta olan süper derin sondaj kuyusunda Pazartesi günü öğleden sonra 10.000 metre derinlik aşıldı. Böylece Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir atılım gerçekleştirilmiş oldu.

Tarım Havzası'ndaki Taklamakan Çölü'nün iç bölgesinde yer alan "Shenditake 1" kuyusunun, sondaj tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması bekleniyor. Kuyu, Çin'in 10.000 metre derinliği aşacak şekilde tasarlanan ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Uygur, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Xinjiang'da Derin Dünya Keşif Çalışmalarında Atılım Yaptı - Son Dakika

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