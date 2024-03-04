Çin, Xinjiang'da Derin Dünya Keşif Çalışmalarında Atılım Yaptı

URUMQİ, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde kazılmakta olan süper derin sondaj kuyusunda Pazartesi günü öğleden sonra 10.000 metre derinlik aşıldı. Böylece Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir atılım gerçekleştirilmiş oldu.
Tarım Havzası'ndaki Taklamakan Çölü'nün iç bölgesinde yer alan "Shenditake 1" kuyusunun, sondaj tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması bekleniyor. Kuyu, Çin'in 10.000 metre derinliği aşacak şekilde tasarlanan ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşıyor.
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ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 6-10 Mart tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından 1600 sanatçıyı bir araya getirecek. Fuar, ATO Congresium'da düzenlenecek ve 152 katılımcıyla birlikte 110 galeri, 10 STK, 5 müze, 7 inisiyatif ve 8 üniversitenin katılımıyla gerçekleşecek. Bu yılki fuara Macaristan kardeş ülke olarak seçildi ve çeşitli etkinliklerle başlayacak. Fuarda müzik dinletileri, workshoplar, atölye çalışmaları ve söyleşiler gibi birçok etkinlik de yer alacak.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Seyithan Atilla'nın seçim bürosu açılışına katıldı. Bozdağ, konuşmasında AK kadrolarla hizmete devam edeceklerini ve Şanlıurfa'da sürdürülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.
Elazığ'da Malatya Caddesi'nde yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak tehlikeli hareketlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, KGYS görüntülerinden araçları tespit ederek cezai işlem uyguladı.
El konsolu pazarı, Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle hareketlendi. MSI Claw da bu pazarda yerini aldı. MSI Claw'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. El konsolu, Windows 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarından güç alıyor. Ayrıca, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri mevcut. MSI Claw, çift fan ve ısı borularıyla soğutma konusunda iddialı. 7 inç 1920x1080 çözünürlüklü IPS paneli ve 53 Whr'lik bataryasıyla uzun pil ömrü sunuyor. Giriş seviyesi modelin ön siparişe açıldığı belirtiliyor.
Beşiktaş Kulübü, 9 Mart Cumartesi günü Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı saat 10.30'da başlayacak ve divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, iş makineleri enkazları kamyonlara yükleyerek kaldırıyor.
Disney, Johnny Deep'in Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazanmasıyla Karayip Korsanları serisine döndürülmesi için çalışmalara başladı. Ancak plan, Deep'i yardımcı oyuncu olarak geri döndürmek şeklinde. Karar ise Johnny Deep'in kendisine ait.
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Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan konuşma yaptı. Vali Şahin, ilim ve kültürle kalıcı olunacağını vurgularken, Rektör Özkan ise Antalya'nın fethinin sadece bir kahramanlık destanı olmadığını, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımların da bir sonucu olduğunu belirtti.
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