Çin, Yabancı Yatırımlara Açık

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BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Roche Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Severin Schwan ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He Cuma akşamı Beijing'de gerçekleşen görüşmede, Çin'in 20. Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumunda alınan reform tedbirlerini uyguladığını, yüksek kaliteli kalkınma ile yüksek standartlı dışa açılım politikalarını teşvik ettiğini, biyofarmasötikler de dahil olmak üzere pazara erişimi daha da kolaylaştırdığını ve daha iyi bir iş ortamı yarattığını belirtti.

He ayrıca, Çin'in sahip olduğu devasa pazar avantajlarının yabancı işletmeler için kesinlikle daha çok ve iyi gelişme fırsatları sağlayacağını ifade etti.

Schwan ise dünyaca ünlü ilaç şirketi Roche Grubu'nun Çin'in ekonomik geleceği ile ülkedeki iş ortamına güveninin tam olduğunu ve Çin'de yatırım alanındaki işbirliğini artırmaya devam edeceğini vurguladı.