Çin, Yabancı Yatırımlara İyimser Yaklaşıyor

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhu Bing, çok uluslu şirketlerin Çin'de yatırımla ilgili uzun vadeli beklentiler konusunda iyimser olduklarını belirterek ülkedeki varlıklarını büyütmek için son derece istekli olduklarını söyledi.

Zhu, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında istikrarlı bir temeli ve güçlü bir direnci olan Çin ekonomisinin aynı zamanda birçok avantaja ve büyük bir potansiyele de sahip olduğunu vurgulayarak uzun vadeli olumlu trendin ve Çin ekonomisinin temelindeki destek koşullarının değişmeyeceğini ifade etti.

Yetkili, Çin'in dünya standartlarında bir iş ortamı oluşturmak ve kalkınma fırsatlarını daha fazla yabancı sermayeli şirketle paylaşmak için çaba göstermeye devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin Çin'e ek gümrük vergisi uygulamasına ilişkin ise Zhu, bunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarının ciddi anlamda ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Uygulamanın ABD'nin sorunlarını çözmediği gibi iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini de bozduğunun altını çizen Zhu, "Bu yaklaşım, ABD'den gelenler de dahil olmak üzere Çin'deki yabancı sermayeli işletmelerin gelişimini engellemekte ve çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarına müdahale etmektedir" dedi.