Çin Yabancı Yatırımları Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Çin Yabancı Yatırımları Teşvik Ediyor

11.06.2025 14:22
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Çin Dışişleri Bakanlığı, yabancı işletmelerin yatırımlarını artırmak için yeni politikalar geliştirdi.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kaliteli yeni üretici güçler yaratmaya çalıştıkları bir dönemde daha fazla yabancı işletmenin küresel bakış açısıyla Çin'e gelmesini ve herkesin kazançlı çıktığı sonuçlar elde etmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.Salı günü düzenlenen basın toplantısında yabancı işletmelerin son dönemde Çin'de devam eden yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, "Çin'i giderek daha fazla yabancı işletmenin tercih etmesi, yüksek kaliteli kalkınması ve dışa açılmasının sağladığı istikrar ve netliği ve bu istikrar ve netliğin dünyanın geri kalanı tarafından gördüğü değeri yansıtıyor" dedi. Lin, bunun aynı zamanda Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri ve inovasyon ekosisteminin yarattığı güçlü dinamizmin sonucu olduğunu belirtti.Lin, kurumsal açılımı hızlandırmak amacıyla 2025 Yabancı Yatırımın İstikrarına Yönelik Eylem Planı başlatıldığını ve Yabancı Yatırıma Teşvik Edilen Sektörler Kataloğu'nun revize edilip genişletildiğini kaydetti.Lin, "Bu yeni politika teşvikleri üst düzey imalat ve dijital ekonomi gibi öncü alanlardaki sektörleri kapsıyor. Bu yılın ilk beş ayında 73.000'den fazla yabancı şirketin Çin'de ithalat ve ihracat gerçekleştirmesiyle bu sayı son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı" dedi."Çin'in inovasyon atılımları aralıksız devam ediyor, yeni sektörler ve iş formatlarına yönelik muazzam bir talep var. Bunlara ek olarak Çin'in eksiksiz sanayi ve tedarik zincirleri, güçlü insan kaynağı ve iyi gelişmiş inovasyon ekosistemi gibi benzersiz avantajlar sunuyor" diyen Lin, tüm bunların yabancı işletmeleri kaliteli yeni üretici güçlere hızla yatırım yapmaya ve Çin'in inovasyon sürecine dahil olmaya teşvik ettiğini belirtti.Lin, giderek daha fazla yabancı işletmenin Çin'de araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütmeyi ve Çin'den dünyaya ürün sunmayı tercih etmesinin, piyasalar, işletmeler ve kaynak faktörleri arasında sağlam dinamikler yarattığını söyledi.Üretim devinden inovasyon güç merkezine dönüşen Çin'in kalkınma süreciyle dünyaya fırsatlar sunmaya devam ettiğini belirten Lin, ülkenin iş ortamını iyileştirmeye ve yabancı işletmelere daha fazla politika teşviki sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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