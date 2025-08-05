Çin, yangın çıkan gemiyi kurtardı

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Güney Çin Denizi'nde yangın çıkan yabancı bir konteyner gemisini ve 25 kişilik mürettebatı başarıyla kurtardı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da Liberya bandıralı büyük bir konteyner gemisindeki dört konteyner, Çin'in Nansha Adaları'ndaki Yongshu Resifi'nin yaklaşık 190 deniz mili kuzeybatısında, mürettebatın güvenliğini ve uluslararası deniz ulaşım rotalarını tehdit edecek şekilde aniden alev aldı.

Hainan eyaleti deniz arama ve kurtarma merkezinden gelen uyarı üzerine, bakanlığa bağlı Nanhai Kurtarma Bürosu acil müdahale başlatarak olay yerine bir kurtarma gemisi gönderdi. Yakın bölgede rutin devriye görevinde bulunan gemi hızla olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının verimliliğini artırmak ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla, yangına ilişkin güncel bilgiler aktarması için bir kurtarma helikopteri de görevlendirildi.

Yangın, 30 Temmuz saat 14.00 sularında kontrol altına alındı. Kurtarma ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından, 1 Ağustos akşamı itibarıyla yangın riski tamamen ortadan kaldırıldı. Böylece mürettebatın, geminin ve yükün güvenliği sağlandı ve ayrıca deniz kirliliği gibi ikincil felaketlerin de önüne geçildi.

Kurtarma gemisi, konteyner gemisinin sonraki yolculuğunun güvenliğini sağlamak için olay yerinde kalmaya devam ediyor.