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Çin Yatırım Çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, global firmaları Çin'e yatırım yapmaya davet etti.

14.04.2025 13:39
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HAİKOU, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 1,4 milyardan fazla nüfusuyla Çin'in devasa bir pazar potansiyeline ve tüketimin artırılmasına yönelik güçlü bir ivmeye sahip olduğunu belirterek küresel işletmelere Çin'de yatırım yapıp büyüme çağrısı yaptı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı ve "Çin'de alışveriş etkinlikleri" serisinin açılışı öncesinde katılımcı şirketlerin yöneticileriyle görüşen Han, küresel şirketleri marka etkisini genişletmek, ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek ve karşılıklı fayda sağlamak üzere fuarı iyi değerlendirmeye davet etti.

Etkinliğe kamu kurumu temsilcileri, fuar katılımcıları, satın alma firmaları ve Çin'deki diplomatik elçilerden oluşan yaklaşık 1.000 kişi katıldı.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Hainan eyalet yönetiminin ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen fuar, Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük tüketici fuarı olarak öne çıkıyor.

Bu yıl "Açık Fırsatları Paylaşalım, Daha İyi Bir Yaşamı Birlikte Yaratalım" temasıyla 13-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuara 70'ten fazla ülke ve bölgeden 1.700'ü aşkın işletme ve 4.100'ün üzerinde marka katılıyor.

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Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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