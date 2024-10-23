Çin Yeni Enerji Tedarik Zincirini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin Yeni Enerji Tedarik Zincirini Güçlendiriyor

Çin, küresel enerji projelerinde maliyetleri önemli ölçüde düşürdü ve rekabet gücünü artırdı.

23.10.2024 18:05
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QİNGDAO, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua, Çin'in küresel fotovoltaik bileşenlerin yüzde 80'inden fazlasını, dünyanın rüzgar enerjisi ekipmanlarının ise yüzde 70'ini karşılayan uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip tam teşekküllü bir yeni enerji tedarik zinciri kurduğunu vurguladı.

Zhang, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada Çin'in son on yıllık dönemde küresel rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji üretimi projelerinin kilovat-saat başına ortalama maliyetini düşürme konusunda kilit rol oynadığını belirterek küresel rüzgar enerjisi üretimi projelerinin maliyetlerinde yüzde 60'ın üzerinde, fotovoltaik enerji üretimi projelerindeyse yüzde 80'lik düşüşler görüldüğünü söyledi.

Zhang, dünyada 200'den fazla ülke ve bölgeye ulaşan Çin menşeli rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji ürünlerinin sadece küresel arzı zenginleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda yeşil enerji dönüşümüne ve küresel enerji piyasasının istikrarına büyük katkılar yaptığını kaydetti.

2023'ün sonu itibarıyla Çin'in kurulu rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji kapasitesi, on yıl öncesine göre 10 kat artarken temiz enerji tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki payı, yüzde 15,5'ten yüzde 26,4'e yükseldi.

Kuşak ve Yol ülkelerinin enerji bakanları, ülkelerin Çin büyükelçileri ve önde gelen yerli enerji işletmelerinin ve finans kurumlarının başkanları söz konusu toplantıya katılarak enerji dönüşümü ve enerji güvenliği, yeni enerjinin depolanması ve ileri nükleer enerji teknolojileri gibi konularda görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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