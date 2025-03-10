Çin Yeni İletişim Uyduğunu Fırlattı

1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. İletişim teknolojisi test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketinin çeşitli görüntüleri

Çin pazartesi günü erken saatlerde yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Uzun Yürüyüş-3B roketiyle pazartesi günü Beijing saatiyle 01.17'de fırlatılan uydu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Merkez, uydunun temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması yapmakta kullanılacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)