Çin Yeni İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi

XİCHANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin uzaya yeni bir yüksek yörünge internet hizmetleri uydusu gönderdi. Fırlatma Perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapıldı.
Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle Beijin saatiyle 21.50'de fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirildi. Uydu, internet hizmetleri sunan yüksek yörüngeli uydu grubunun üçüncü üyesi oldu.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 538'inci uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
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