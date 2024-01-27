Çin, Yeniden Kullanılabilir Roketin Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Yeniden kullanılabilir Kuaizhou roketinin test versiyonunun dikey kalkış ve iniş deneyi Cuma günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Sanayi Limited Şirketi'ne bağlı Expace Teknoloji Limited Şirketi'nin geliştirdiği test roketinde, sıvı oksijen metan motoru kullanıldı. 22 saniye süren uçuşta roket, havada 9 saniye asılı kaldı ve 0,15 metre yüksekliğe ulaştı.

Test roketinin iniş pozisyonunun düzgün ve doğru olduğunu, ayrıca roket gövdesinin iyi durumda bulunduğunu kaydeden şirket, deneyin başarılı olduğunu belirtti.

Şirket, bu deneyin yeniden kullanılabilir Kuaizhou roketi serisinin gelişimine yönelik temel oluşturduğunu ifade etti.