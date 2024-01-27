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Çin, Yeniden Kullanılabilir Roketin Testini Başarıyla Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin, Yeniden Kullanılabilir Roketin Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Çin'in Expace Teknoloji Limited Şirketi tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir Kuaizhou roketinin test versiyonu, dikey kalkış ve iniş deneyini başarıyla tamamladı. Test roketi, sıvı oksijen metan motoru kullanarak 22 saniye süren bir uçuş gerçekleştirdi. Roket, havada 9 saniye asılı kaldı ve 0,15 metre yüksekliğe ulaştı. Şirket, deneyin başarılı olduğunu ve bu deneyin yeniden kullanılabilir Kuaizhou roketi serisinin gelişimine temel oluşturduğunu belirtti.

Çin, Yeniden Kullanılabilir Roketin Testini Başarıyla Gerçekleştirdi
27.01.2024 - 12:53,
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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Yeniden kullanılabilir Kuaizhou roketinin test versiyonunun dikey kalkış ve iniş deneyi Cuma günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Sanayi Limited Şirketi'ne bağlı Expace Teknoloji Limited Şirketi'nin geliştirdiği test roketinde, sıvı oksijen metan motoru kullanıldı. 22 saniye süren uçuşta roket, havada 9 saniye asılı kaldı ve 0,15 metre yüksekliğe ulaştı.

Test roketinin iniş pozisyonunun düzgün ve doğru olduğunu, ayrıca roket gövdesinin iyi durumda bulunduğunu kaydeden şirket, deneyin başarılı olduğunu belirtti.

Şirket, bu deneyin yeniden kullanılabilir Kuaizhou roketi serisinin gelişimine yönelik temel oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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