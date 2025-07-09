Çin Yenilenebilir Enerjide Zirvede

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Haibing, Çin'in dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini inşa ettiğini söyledi.

Zhou, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında mayıs ayı sonu itibarıyla ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin, 13. Beş Yıllık Plan dönemi (2016-2020) sonu itibarıyla kaydedilen rakamın iki katını aşarak 2,09 milyar kilovata ulaştığını belirtti.

Zhou, "Bugün ülke genelinde tüketilen her üç kilovat-saat elektriğin bir kilovat-saati yeşil enerji kaynaklarından sağlanıyor" dedi.

Çin'in yeni enerjili araç pazarındaki hızlı büyümeye de işaret eden Zhou, 13. Beş Yıllık Plan döneminin sonu itibarıyla 4,92 milyon olan yeni enerjili araç sayısının 2024 yılında hızlı bir artışla 31,4 milyona yükseldiğini söyledi.