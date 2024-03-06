Çin yetkilileri, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu hakkında basın toplantısı düzenledi

Yeni nesil Apple Pencil yakında piyasaya çıkabilir

Teknoloji dünyasında heyecanla beklenen yeni nesil Apple Pencil, iOS 17.4 kodunda bulunan kanıtlar ve sızıntılar, Apple'ın bu ayın sonlarında yeni bir versiyonu tanıtacağını işaret ediyor. Yeni nesil Apple Pencil'ın, kullanıcılara kaybolan kalemlerini kolayca bulma olanağı sunan Find My uygulaması ile uyumlu olması bekleniyor. Ancak, yeni Apple Pencil'ın Ultra Geniş Bant teknolojisini içerip içermeyeceği ya da sadece haritada son konumunu gösterip göstermeyeceği henüz net değil. Apple'ın kısa süre önce yeni nesil MacBook Air'i M3 çiple birlikte duyurması, yeni bir iPad Pro ve yeni bir Pencil'ın lansmanının yakın olduğunu gösteriyor. Yeni Apple Pencil, mevcut iPad modelleriyle ne gibi yenilikler sunacak ve Apple'ın tablet ekosistemine nasıl bir katkıda bulunacak, tüm gözler bu soruların cevaplarını arıyor.