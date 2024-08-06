Çin, yüksek hızlı ve güvenilir internet sunmayı hedefleyen 18 uydusunu uzaya fırlattı

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Çin, yüksek hızlı ve daha güvenilir internet sunmayı hedefleyen 18 uydusunu uzaya fırlattı.

Xinhua ajansının haberine göre, uyduları taşıyan Long March-6 roketi, yerel saatle 14.42'de Çin'in Şaanşi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Roket önceden belirlenen yörüngesine başarıyla giriş yaptı.

Söz konusu 18 uydunun, Çin'in, dünya genelinde kullanıcılarına yüksek hızlı ve daha güvenilir internet sunmayı hedeflediği uydu projesinin birinci grubu olduğu belirtildi.

Fırlatma, Long March taşıyıcı roket serisinin 530'uncu uçuş görevi oldu.