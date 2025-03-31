Çin Yunnan, Myanmar'a Deprem Yardımı Gönderdi

KUNMİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de tıbbi malzemeleri araca yükleyen görevliler, 31 Mart 2025.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaleti, cuma günkü 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Myanmar'a pazartesi günü 1 milyon yuan (yaklaşık 139.310 ABD doları) değerinde yardım malzemesi gönderdi.
Yüz maskeleri, koruyucu giysiler ve ilaçlardan oluşan malzemeler pazartesi öğleden sonra eyalet merkezi Kunming'den Nepido'ya doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)
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