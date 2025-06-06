Çin, Yurtdışındaki Öğrencilerin Haklarını Savunacak

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yurtdışındaki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacaklarını söyledi.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin Harvard Üniversitesi'ndeki uluslararası öğrencilerin vizelerinin kısıtlanacağı şeklindeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile ABD arasındaki eğitim işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığına dikkat çeken Lin, her zaman eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmasına karşı çıktılarını ifade etti.

Lin, ABD'nin yaptığı şeyin, kendi imajına ve uluslararası güvenilirliğine zarar vermekten başka işe yaramayacağını belirtti.